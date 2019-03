Beloftes Ajax en FC Utrecht delen punten na spektakelstuk

De Amsterdammers stonden dankzij Damjan Dostanic en Vaclav Cerny binnen acht minuten al op 2-0, maar zagen de domstedelingen dankzij twee treffers vlak na rust van Mark Pabai en Junior van der Velden weer op gelijke hoogte komen.

Quinten Timber verzorgde twintig minuten voor de tijd de 3-2, maar lang kon Ajax niet genieten van de hernieuwde voorsprong. Drie minuten laten bepaalde Jonas Arweiler de eindstand.

De wedstrijd in Amsterdam begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in een tram vorige week in Utrecht. Beide ploegen speelden met rouwbanden.

Het eerste duel in november won Jong FC Utrecht met 4-3 van Jong Ajax.

Het duel tussen de beloften van AZ en PSV eindigde in Wijdewormer in 0-0. Jong PSV is momenteel wel het beste belofte-elftal in de Keuken Kampioen Divisie. De Eindhovenaren staan vijfde, op 18 punten van koploper FC Twente: 69 om 51.

Jong Ajax, dat vorig jaar nog kampioen werd, is twaalfde met een totaal van 43. De talenten van AZ (23) en FC Utrecht (15) bezetten respectievelijk de achttiende en twintigste plaats.

Mist

Het restant van de wedstrijd tussen Almere City FC en TOP Oss eindigde in 3-0. Het duel werd vrijdagavond na nog geen half uur gestaakt wegens mist. Maandag kwamen Ilias Alhaft, Stijn Meijer en Ricardo Kip tot scoren. Huseyin Dogan miste namens TOP Oss een strafschop. Damon Mirani kreeg rood bij de thuisclub.