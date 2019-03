Engeland kan niet stoppen met scoren

Bondscoach Gareth Southgate zag zijn elftal tegen Montenegro in Podgorica een vroeg opgelopen achterstand ombuigen: 1-5. Vrijdag was Engeland al met 5-0 te sterk voor Tsjechië.

Marko Vesovic opende in de 17e minuut de score voor Montenegro. Engeland maakte dankzij Michael Keane, die scoorde met zijn hoofd, gelijk. Ross Barkley tikte in de 39e minuut van dichtbij de 1-2 binnen.

Na de pauze liep Engeland, waar Declan Rice en Callum Hudson-Odoi in het basisteam debuteerden, verder uit. Barkley maakte na een uur spelen zijn tweede doelpunt van de avond. Daarna was het de beurt aan Harry Kane. Raheem Sterling bepaalde de eindstand op 1-5. Tegen Tsjechië scoorde hij vrijdag al drie keer.

Het is de eerste keer sinds 1984 dat Engeland in twee opeenvolgende duels vijf of meer keer scoort.

Bulgarije kwam bij Kosovo niet verder dan 1-1. Engeland heeft na twee duels zes punten. Bulgarije volgt met twee punten uit twee wedstrijden. Kosovo en Montenegro hebben allebei één punt en Tsjechië is nog puntloos.