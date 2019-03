Frankrijk schittert in speciale shirts

De wereldkampioen, die vanwege het 100 jarig bestaan van de nationale bond in retroshirts speelde, rekende in Saint-Denis af met IJsland: 4-0. Frankrijk won vrijdag al met 1-4 van Moldavië en gaat na twee speelronden met zes punten aan kop. Turkije heeft ook zes punten, maar het doelsaldo van de Fransen is beter.

Samule Umtiti kopte Frankrijk na een indraaiende voorzet van Kylian Mbappé in de 12e minuut op voorsprong. De overige doelpunten vielen na rust. Olivier Giroud maakte halverwege de tweede helft de 2-0. Doelman Hannes Halldórsson van IJsland ging daarbij in de fout. Mbappé maakte in de 78e minuut de 3-0 en Antoine Griezmann scoorde in de 84e minuut ook nog.

Albanië won de eerste wedstrijd sinds het ontslag van bondscoach Christian Panucci. De uitwedstrijd tegen Andorra eindigde in 0-3. Albanië staat voorlopig derde, kort voor IJsland. Beide landen hebben drie punten.