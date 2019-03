Tadic doet Portugal pijn

De regerend kampioen speelde maandag in Lissabon gelijk tegen Servië: 1-1. Vrijdag kwam Portugal voor eigen publiek tegen Oekraïne ook al niet tot winst (0-0).

Dusan Tadic opende in de 7e minuut de score voor Servië. De speler van Ajax benutte een strafschop die was gegeven na een overtreding van doelman Rui Patricio.

Bij Portugal ging Cristiano Ronaldo na een half uur spelen naar de kant. De aanvaller van Juventus liep in een sprint naar de bal een hamstringblessure op. Hoe ernstig de blessure is moet nog blijken. Ajax en Juventus treffen elkaar over twee weken in de kwartfinales van de Champions League.

Tadic leek ook uit te vallen met een blessure. Hij kreeg kort voor rust een harde tik op zijn enkel van Pepe. De verdediger kreeg daarvoor een gele kaart. Tadic had zichtbaar last, maar kwam na rust toch weer het veld op.

De gelijkmaker van Portugal viel in de 42e minuut. Middenvelder Danilo Pereira werd niet aangepakt en schoot na een lange dribbel van afstand fraai raak.

Oekraïne won in blessuretijd van Luxemburg: 1-2. Middenvelder Gerson Rodrigues kopte de bal in de 93e minuut ongelukkig achter zijn eigen keeper. Oekraïne is na twee wedstrijden koploper met vier punten. Nummer twee Luxemburg heeft drie punten en Portugal is voorlopig derde met twee punten. Servië (één punt) en Litouwen (nul punten) kwamen allebei pas één keer in actie.

