Racistische geluiden richting Engelse spelers

In het stadion in Podgorica waren apengeluiden te horen, met name als Danny Rose of Callum Hudson-Odoi de bal had.

„Dit is onaanvaardbaar. Hopelijk gaat de UEFA hier goed mee om”, zei Hudson-Odoi na afloop in een interview voor de televisie. Engeland kwam snel met 1-0 achter maar won uiteindelijk met 1-5.

Racisme is dit seizoen in de Engelse voetbalcompetitie een actueel thema. Meest recente incident was in februari toen supporters van West Ham United oerwoudgeluiden lieten horen richting de Egyptenaar Mohamed Salah.

De UEFA organiseert volgende week in Londen een conferentie om discriminatie in het (Europese) voetbal te bespreken.

