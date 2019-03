Mercedes rekent op tegenstoot Ferrari

De 47-jarige Oostenrijker verwacht dat Ferrari komend weekeinde in Bahrein wel eens keihard kan terugslaan en bereidt zich met zijn team dan ook tot in de puntjes voor.

„Het was fantastisch dat we in Melbourne het maximale aantal van 44 punten behaalden. We hadden ons geen betere start van het seizoen kunnen wensen”, aldus Wolff.

„Maar het gevecht is pas net begonnen en Ferrari zal alles doen om direct een tegenstoot uit te delen. Bovendien hebben we gezien dat ook Red Bull wat in de melk te brokkelen heeft.”

Wolff had de enigszins moeizaam verlopen tests in Barcelona niet verwacht dat Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton zo oppermachtig konden zijn in Melbourne. Het duo zorgde op Albert Park voor een heuse één-twee.

„Tijdens de wintertests in Barcelona zagen we juist hoeveel potentieel Ferrari had. Vooruitblikkend op Bahrein rekenen we erop dat ze weer sterk voor de dag zullen komen, net als Red Bull dus.”

Toto Wolff praat met racewinnaar Valtteri Bottas na over diens zege in Australië. Ⓒ Hollandse Hoogte

Wolff had in Barcelona het idee dat Mercedes, dat al jaren domineert, dit seizoen wel eens in de achtervolging zou moeten.

„Het voelde echt alsof we weer uitdagers waren geworden. Ondanks de goede resultaten in Australië gaan we dan ook niets veranderen aan onze mindset. Eén race zegt niets over het restant van het seizoen. We moeten tot het uiterste blijven gaan en hard werken aan de ontwikkeling van de auto.”

Het podium na de Grand Prix van Australië, met van links naar rechts: Lewis Hamilton, team engineer Loic Serra, Valtteri Bottas en Max Verstappen. Ⓒ EPA