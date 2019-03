Ajax-aankoop vergeleken met Xavi

„Ik heb veel van hem geleerd toen ik bij Viitorul Constanta speelde”, aldus Marin in de Belgische krant Het Laatste Nieuws over zijn idool en mentor.

„Hij is de beste Roemeense voetballer ooit. Sommige mensen hebben niet de kans om hem te ontmoeten, ik groeide op met mister Hagi. Hij was er elke dag, gaf me advies, geloofde in mij en doet dat nu nog. Als ik de kans krijg met hem te praten, dan doe ik dat. ’A nice feeling’. Mister Hagi vergeleek me met Xavi”, aldus Marin.

„Ik bekeek veel filmpjes van hem op YouTube. Hoe hij de ruimte opzocht en hoe hij bewoog op het veld. Ik vind dat Xavi en Andres Iniesta te weinig erkenning kregen voor die goede periode van Barcelona. Ze hadden pech dat ze met Lionel Messi in een ploeg speelden. Alles draaide om hem.”

