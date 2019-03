’Koeman staarde zich blind op kansen voor Babel’

„De Nederlandse internationals en bondscoach Ronald Koeman staarden zich te veel blind op de twee enorme kansen uit het niets voor Ryan Babel. Anders zou de boel eerder zijn omgezet”, laat de voormalig aanvoerder van Oranje weten.

„In de rust volgde een kleine omzetting en toen Matthijs de Ligt snel scoorde, lag alle initiatief bij Oranje en lukte het de Duitse ploeg niet langer onder de druk uit te spelen. Goed geanticipeerd en knap om na zo’n zwakke eerste helft zo goed te spelen en terug te komen met een prima Memphis Depay. Tenslotte volgt de anticlimax door de individuele klasse van Marco Reus, die slim wegliep uit de rug van Marten de Roon en de beslissende aanval opzette”, vervolgt Gullit.

„Beide teams verdienden een punt, maar Duitsland kreeg de drie punten waar het eerder recht op had in de twee Nations League-duels in het najaar van 2018. Toen gingen de Duitsers eraf met 3-0 in Amsterdam en speelden ze 2-2 in Gelsenkirchen, terwijl ze beide keren meer verdienden.”

Lees in de link hieronder de hele column van Gullit in de Extra-editie van De Telegraaf/Telesport:

Bekijk ook: Verantwoordelijkheid ligt vooral bij spelers Oranje