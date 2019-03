Conor McGregor houdt het voor gezien

„Hé jongens, een snelle mededeling. Ik heb vandaag besloten om te stoppen met de sport die eerder bekend stond als Mixed Martial Arts”, schrijft de pas 30-jarige McGregor. „Ik wens mijn voormalige collega’s veel succes. Ik voeg mij nu mijn oude partners, die reeds zijn gestopt.”

McGregor zorgde de afgelopen jaren meerdere keren voor opschudding. Vorig jaar liep zijn gevecht met Chabib Noermagomedov volledig uit de hand. McGregor zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste in de MMA, een combinatie van verschillende vechtvormen en technieken, wereldkampioen te worden in verschillende gewichtsklassen.

Mayweather

De doorgaans behoorlijk grofgebekte Ier ging daarna een bijzonder lucratief gevecht aan met bokskampioen Floyd Mayweather. Tegen Mayweather hield hij knap stand. Pas in de tiende ronde moest de Ier eraan geloven na een technische knock-out.