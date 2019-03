Geblesseerde Ronaldo maakt zich geen zorgen

„Ik maak me geen zorgen, ik ken mijn lichaam heel goed”, zei Ronaldo tegen Portugese media, nadat hij met een hamstringblessure was uitgevallen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië (1-1).

De aanvoerder van de Europees kampioen voelde in de 28e minuut, bij een sprint langs de zijlijn, ineens iets in zijn rechterbovenbeen. Ronaldo verliet hinkend het veld. In de tweede helft meldde hij zich in een trainingspak weer langs de lijn, om bondscoach Fernando Santos te helpen bij het coachen.

„Ik ben kalm, want ik weet dat ik zonder problemen binnen één tot twee weken weer fit ben”, zei Ronaldo. Zijn Italiaanse club Juventus speelt in de Serie A in acht dagen tijd drie wedstrijden, tegen Empoli, Cagliari en AC Milan. Op 10 april is in Amsterdam het eerste duel met Ajax, de return in Turijn volgt zes dagen later.