’Regillio Vrede is ook een beetje bodyguard’

Ruud Brood: „ Ⓒ VI Images / Jeroen Putmans

ZUNDERT - Met een achterstand van acht punten is het perspectief van hekkensluiter NAC Breda op het ontlopen van directe degradatie uiterst troebel, maar toch pakte de nieuwe hoofdtrainer Ruud Brood de handschoen op in een poging om „het onmogelijke mogelijk” te maken. In Zundert stond hij gisteren voor het eerst met de spelers op het trainingsveld.