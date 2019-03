’Lastig voor Van Barneveld, niet onmogelijk’

Het affiche waar door de buitenwacht vooral naar wordt uitgekeken is de clash op donderdag tussen Michael van Gerwen en aartsrivaal Raymond van Barneveld, die vorig jaar brutaal met 7-5 in legs afrekende met de nummer één van de wereld.

Het ’oranje onderonsje’ staat altijd op zichzelf. Ook al dreigt voor Van Barneveld in Ahoy een roemloze aftocht door de achterdeur, tegen zijn landgenoot weet hij zich meestal wel op te richten. Of dat leidt tot lijfsbehoud of vanwege de laatste plek toch degradatie is nog de vraag, ook voor Van Gerwen.

„Ik zou het niet weten. Maar hij is afhankelijk van andere spelers zoals Michael Smith (nummer 8 met één punt voorsprong, red.) en ikzelf. Als je de feiten op een rij zet dan wordt het wel lastig voor hem, maar het is niet onmogelijk”, kijkt Van Gerwen vooruit.

Lees het hele artikel over Michael van Gerwen in de Extra-editie van De Telegraaf:

Bekijk ook: Van Gerwen droomt van negendarter in Ahoy