Kunnen Rotterdammers doorgroeien na miljoenentransfer Mijnans? Voormalig pijnpunt nu levensader: Sparta pakt 21 miljoen euro in vijf jaar

Sven Mijnans, hier in duel met zijn nieuwe teamgenoot Yukimara Sugawara, stapte deze week over van Sparta naar AZ. Ⓒ ProShots

ROTTERDAM - Sven Mijnans voegt zich met zijn miljoenentransfer naar AZ in het rijtje topverkopen van Sparta over de afgelopen vijf jaar. Of eigenlijk vierenhalf. Hij is de zevende van negen groeidiamantjes die door de Kasteelheren zelf werden geslepen en in totaal ruim 21 miljoen opleverden. Een transfer van zo’n 2,5 miljoen euro is precies zoals men het bij de nummer zes van de Eredivisie graag ziet. Zeker omdat zoiets lang niet altijd meer voor mogelijk werd gehouden.