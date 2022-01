Video: Hakim Ziyech zet Chelsea met fantastische goal op voorsprong in kraker tegen Tottenham

De eerste helft op Stamford Bridge verliep zonder goals, maar het was de Marokkaanse international die na rust de toeschouwers een waar kunststukje voorschotelde. Vanaf de rechterkant krulde de voormalig speler van Ajax de bal perfect in de bovenhoek.

Noussair Mazraoui scoorde zondag een prachtige goal voor Ajax in de topper tegen PSV. Ziyech stuurde de Ajacied en ploeggenoot van het nationale team van Marokko toen een berichtje dat het ’een gruwelijke’ goal was. Later op de dag deed Ziyech er dus zelf nog een schepje bovenop. Niet veel later tekende Silva voor de 2-0.

Steven Bergwijn zag de goal van Ziyech van dichtbij. De Nederlander staat in de basis bij Tottenham en hoopt zijn heldenrol van vorige week, toen hij twee keer scoorde in de blessuretijd, een goed vervolg te geven. Maar hij moet dus hard aan de bak.

Volg alle duels in de Premier League via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.