Video: been van basketballer breekt doormidden

De 24-jarige Bosniër probeerde in de tweede verlenging de bal in de basket te tikken, maar landde daarna volledig verkeerd. Het linkeronderbeen van Nurkic brak daarbij doormidden. De 2,11 meter lange Bosniër werd minutenlang behandeld op het veld en ging vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis.

Bekijk hieronder de beelden, die als schokkend kunnen worden ervaren:

De Trail Blazers wonnen het duel, waarin twee verlengingen nodig waren, met 148-144. Ze stelden daarmee een ticket voor de play-offs veilig. De spelers liepen echter met verslagen gezichten naar de kleedkamer. Ze beseften dat ze het in de play-offs moeten doen zonder hun vaste center, die tegen de Nets uitblonk met 32 punten en 16 rebounds.

„Het was heel stil in de kleedkamer, het leek wel alsof we hadden verloren”, zei Zach Collins. „Dit is vreselijk.” Nurkic heeft maanden nodig om te herstellen en zal pas in de loop van volgend seizoen zijn rentree kunnen maken.