Chelsea mag toch weer kaarten voor wedstrijden verkopen

De toestemming is nu verleend voor bezoekende fans bij de thuiswedstrijden van Chelsea, voor duels in de internationale en nationale bekertoernooien en wedstrijden van het vrouwenteam. Hiervoor heeft Chelsea een speciale licentie gekregen van de overheid.

In de praktijk betekent dit volgens de BBC onder meer dat Chelsea tickets kan verkopen voor de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Real Madrid en voor de halve finale in de FA Cup, die gespeeld wordt op Wembley.

Opbrengsten naar betrokkenen

De opbrengsten van de verkoop gaan rechtstreeks naar de overkoepelende organisatie Premier League, die het geld vervolgens onder de betrokkenen gaat verdelen.

Seizoenkaarthouders houden gewoon toegang tot de thuiswedstrijden van Chelsea in de Premier League. Dat geldt ook voor mensen die kaarten hebben gekocht voor de sancties van kracht werden.