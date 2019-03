Ziyech ontbreekt tegen Argentinië

De 26-jarige Ajacied heeft te veel last van een kuitblessure om in actie te komen in het treffen met collega-Ajacied, Nicolas Tagliafico. Ziyech had al last van zijn kuit voordat hij afreisde naar Marokko. Ook in het treffen met Malawi (0-0) in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup deed de middenvelder niet mee.

Clash met PSV

Voor Ajax is het erg belangrijk dat de voetballer uit Dronten komende zondag om 16.45 uur aan de aftrap kan verschijnen. Dan nemen de Amsterdammers het in de Johan Cruijff ArenA op tegen PSV. Ajax heeft vijf punten minder dan de regerend landskampioen en moet winnen om de strijd om de landstitel spannend te houden.

Noussair Mazraoui van Ajax, AZ-aanvaller Oussama Idrissi en voormalig Feyenoorder Karim El Ahmadi maken wel deel uit van de selectie van bondscoach Hervé Renard voor de wedstrijd tegen Argentinië, die in Tanger wordt afgewerkt.