Sterling ziedend na racisme: ’Het is een schande’

Boetes zijn volgens Sterling niet meer genoeg, hij wil dat stadions voor straf leeg moeten blijven als het publiek zich schuldig maakt aan racisme.

„Het is een schande dat dit maar doorgaat”, mopperde de vleugelspits van Manchester City na de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro (1-5). In Podgorica klonken apengeluiden vanaf de tribune als de donkere spelers van Engeland aan de bal waren.

„Je kan boetes uitdelen, maar wat helpt dat? Je moet de fans straffen door ze te verbieden naar de wedstrijd te gaan, misschien denken ze dan wel twee keer na voordat ze zoiets doen”, aldus Sterling, die net als Danny Rose en Callum Hudson-Odoi racistisch werd bejegend in Montenegro.

Bekijk ook: Racistische geluiden richting Engelse spelers

„Zelf hoorde ik het niet, maar Danny attendeerde me erop”, zei Sterling, die in de slotfase de vijfde Engelse treffer maakte en dat vierde door zijn handen achter zijn oren te houden. „Ik wilde ze laten zien dat er meer nodig is om ons boos te maken en te stoppen. Het enige wat wij kunnen doen, is aandacht vragen voor deze situatie. Het is nu tijd dat de mensen die het voor het zeggen hebben hier paal en perk aan gaan stellen.”

Bondscoach Gareth Southgate kondigde aan dat de Engelse bond FA melding gaat maken bij de UEFA van de racistische bejegeningen in Montenegro. „Ik weet heel goed wat ik heb gehoord. Dit kunnen we niet accepteren”, aldus Southgate.