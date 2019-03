Ajax-aanwinst ’een koopje’

De Amsterdammers hebben een akkoord met Standard Luik over de transfersom van de Roemeense middenvelder (twaalf miljoen euro) en mondeling overeenstemming met de speler zelf over een verbintenis voor vijf jaar. „Als je het vergelijkt met de transfersommen die wereldwijd worden betaald, is twaalf miljoen euro zeker niet te veel”, aldus De Mos. „Het is een heel goede prijs.”

De ex-coach van onder meer Ajax, PSV, Vitesse, Anderlecht, Standard Luik en KV Mechelen is lyrisch over de beoogd opvolger van Frenkie de Jong. „Een echte Ajax-speler, technisch vaardig met inzicht, een goede pass en creativiteit. Ik snap de keuze van Ajax heel goed, want opbouwend en in aanvallend opzicht is hij echt een goede speler, een jongen naar mijn hart, die ook nog eens scorend vermogen heeft.”

Bekijk ook: Ajax vindt opvolger De Jong in Luik