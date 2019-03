Ajax - Juventus razendsnel uitverkocht

Om 10.00 uur vanochtend startte de kaartverkoop voor de kraker in de kwartfinales van de Champions League. Veertig minuten later meldde Ajax dat er geen kaartje meer te krijgen is. In de achtste finales boekte Ajax een spectaculaire overwinning op Real Madrid. Na een 1-2 nederlaag in Amsterdam werd de winnaar van de laatste drie jaren in Madrid vernederd: 1-4.

Ajax stond zestien jaar geleden voor de laatste keer bij de laatste acht van de belangrijkste Europa Cup. Toen bleek in een thriller AC Milan te sterk: 0-0 en 3-2. In 1971, 1972 en 1973 wonnen de Amsterdammers de Europa Cup 1. In 1995 werd daar de Champions League aan toegevoegd.