’Schumi’ junior: ’Dit wordt een geweldige ervaring’

De 20-jarige coureur komt voor twee verschillende teams in actie bij de testdagen voor ’rookies’ in Bahrein. ’Schumi’ junior, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, zit dinsdag in de Ferrari en een dag later in de bolide van Alfa Romeo.

„Ik kijk uit naar wat een geweldige ervaring gaat worden”, zei de Duitser, die begin dit jaar werd opgenomen in het opleidingsprogramma van Ferrari. Zijn vader behaalde vijf wereldtitels in de rode bolide van de Italiaanse renstal die nu samenwerkt met Alfa Romeo.

Schumacher pakte afgelopen jaar de titel in de Europese Formule 3-serie. De Duitser heeft nu promotie gemaakt naar de Formule 2, het voorportaal van de Formule 1. Het nieuwe seizoen in de Formule 2 start komend weekeinde in Bahrein. De ’talentenklasse’ dient daar als voorprogramma van de Formule 1.

Max Verstappen en de andere coureurs uit de koningsklasse rijden zondag op het circuit van Sakhir de Grote Prijs van Bahrein, de tweede race van het seizoen. In de week daarop staat een tweedaagse F1-test op het programma die vooral bedoeld is voor jonge en talentvolle coureurs.

„Ik ben Ferrari en Alfa Romeo heel dankbaar voor deze kans”, zegt Schumacher. „Ik heb er heel veel zin in, maar ik zet mijn gedachten over deze test nu even aan de kant. Ik focus me eerst voor 100 procent op de Formule 2-races die eraan komen.” Sebastian Vettel, de kopman van Ferrari, neemt namens zijn team de tweede testdag in Bahrein voor zijn rekening.