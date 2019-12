F1-coureurs: Verstappen de beste na Hamilton

Van de twintig coureurs deden er vijftien mee aan de poll, onder wie Verstappen. Hamilton, Valtteri Bottas (Mercedes), Charles Leclerc, Sebastian Vettel (Ferrari) en Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) lieten verstek gaan.

Verstappen wordt dus door zijn collega’s overall gerangschikt als beste coureur in 2019 na wereldkampioen Hamilton. De derde plek is voor Leclerc, gevolgd door Carlos Sainz (McLaren) en Bottas.

De Formule 1 vroeg eerder de teambazen om hetzelfde te doen. Daar kwam dezelfde top-3 uit voort. Alleen Ferrari-teambaas Mattia Binotto deed niet mee aan die stemronde.