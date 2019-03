Blessure kost voetbalster het WK

Uit onderzoek bleek dat de achtvoudig international haar voorste kruisband heeft gescheurd, wat betekent dat ze negen tot twaalf maanden is uitgeschakeld.

Folkertsma debuteerde eind 2016 in de nationale ploeg. Ze maakte deel uit van de selectie die in de zomer van 2017 in eigen land de Europese titel veroverde. Folkertsma bleef het hele toernooi op de bank zitten bij de 'Leeuwinnen'. De middenveldster is doorgaans een vaste waarde in de selectie van bondscoach Sarina Wiegman, al heeft ze geen basisplaats.

De Nederlandse voetbalsters oefenen komende maand tegen Mexico (5 april) en Chili (9 april). Oranje start het WK in Frankrijk op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland.