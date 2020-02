Ajax akkoord met Sao Paulo over Antony

Directeur voetbalzaken Marc Overmars staat voor een monsterklus nu veel bepalende spelers voor een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA staan en alles op alles moet worden gezet om weer aan een kwalitatief sterke selectie te bouwen. Afgelopen week werd bekend dat Hakim Ziyech komend seizoen voor Chelsea speelt en de verwachting is dat veel basisspelers zijn transfervoorbeeld zullen volgen.

Dat het Ajax menens is om volgend seizoen weer kampioen van Nederland te worden en een rol van betekenis te spelen in de Champions League blijkt uit het bedrag dat naar Sao Paulo wordt overgemaakt. Ajax kreeg afgelopen transferperiode nog een luid ’nee’ te horen, nadat 20 miljoen euro vast en 5 miljoen variabel was geboden. Na de Ziyech-deal gaven de commissarissen toestemming nog verder te gaan en het clubtransferrecord te breken. De verwachting is dat Ajax ruim 20 miljoen euro vast betaalt en de rest eventueel aan bonussen.

Het valt voor de fans te hopen dat Antony een voltreffer is. Razvan Marin en Edson Alvarez zijn niet bepaald een succes gebleken. Om maar te zwijgen over de inmiddels verhuurde dure aankopen Lisandro Magallan en Hassane Bandé. De kans dat Overmars de plank weer misslaat, lijkt in dit geval een stuk kleiner.

Antony in het shirt van Brazilië. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het ’project Antony’ werd 3,5 jaar geleden al opgestart, nadat de clubleiding op de speler attent was gemaakt door de zaakwaarnemer van Jong Ajax-speler Danilo. Sindsdien hebben alle scouts van Ajax – en Henk Veldmate en Hans van der Zee in het bijzonder – hem veelvuldig aan het werk gezien. De stapel lovende rapporten is groot.

Overmars wilde de transfer eigenlijk op 31 januari al afronden om grote clubs, waaronder Borussia Dortmund, af te troeven. Dat lukte toen nog niet, maar de directeur gaf aan nog altijd goede hoop het pareltje binnen te halen. Een ’afgang’ voor Ajax zoals bij Richarlison lijkt de Amsterdammers nu te blijven bespaard. De smaakmaker van Everton en het Braziliaanse elftal was nagenoeg rond met Ajax, maar koos vanwege onenigheid in het Technisch Hart voor Watford. Inmiddels is de Braziliaan bijna 100 miljoen euro waard.

Ajax en de speler zelf zijn al op hoofdlijnen akkoord over een verbintenis. Zodra Antony is gekeurd kan de transfer officieel wereldkundig worden gemaakt.