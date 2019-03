Man die Kvitova stak acht jaar de cel in

Dat is de uitspraak van een rechter in het Tsjechische Brno.

De indringer, die deed alsof hij het heetwatersysteem in haar flat kwam inspecteren, had een maximale straf van 12 jaar kunnen krijgen.

In december 2016 viel de man de huidige nummer 2 van de wereld aan met een groot mes. Het lemmet verwondde de linkerhand van Kvitova zodanig, dat ze maandenlang niet kon spelen. De tweevoudig winnares van Wimbledon wees de dader later aan op foto’s van de politie.

De Tsjechische, die afgelopen januari de finale van de Australian Open verloor, getuigde vorige maand in de rechtbank. „Ik voelde plots een mes in mijn nek. Ik greep het met beide handen, had het lemmet in mijn linkerhand en gooide het weg. Daarna viel ik en zag ik alleen nog maar bloed.” Kvitova probeerde haar mobiel te pakken, maar haar aanvaller schopte het weg. „Ik gaf hem geld en daarna ging hij weg en kon ik een ambulance bellen.”