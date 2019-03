’Hele familie Van Bommel scoort makkelijk tegen Ajax’

Abonneer je hier op de voetbalpodcast.

Koploper PSV verdedigt zondag in de Johan Cruijff ArenA een voorsprong van vijf punten op Ajax, de enige overgebleven concurrent in de strijd om de landstitel. De aftrap is om 16:45 uur.

Naast de kraker in de Eredivisie, hebben Valentijn, Mike en Erik het ook onder anderen over de nieuwe sponsors bij PSV, de aanwinsten van Ajax, Feyenoord en Ruud Brood bij NAC.