Video: Fan confronteert Tiger Woods met ’mugshot’

Woods was afgelopen weekend aan de slag op The Players, een prestigieus toernooi op The Sawgrass Golf Club in Ponte Vedra, Miami. Tijdens de wedstrijd moest de Amerikaanse golfer zich een weg door de menigte banen en daar werd hij plotseling geconfronteerd met ene Thomas Wesling. De jonge ’fan’ probeerde de aandacht te trekken van Woods door een t-shirt te dragen met een foto van de ’mugshot’ van de golflegende.

Een ’mugshot’ is een portretfoto die wordt genomen door de politie om mee in een dossier te steken. Woods werd in mei van 2017 in Florida gearresteerd voor het rijden onder invloed. In zijn bloed werden toen sporen teruggevonden van pijnstillers (hydrocodone en hydromorphone), Alprazolam, het slaapmiddel Zolpidem, en Delta-9 carboxy THC, een restproduct van marihuana. Allemaal producten die Woods naar eigen zeggen innam om zijn chronische rugpijnen te bestrijden. Er circuleerden al snel t-shirts met de bewuste foto van Woods. Geconfronteerd met het t-shirt kon de golfvedette afgelopen weekend een brede grijns nauwelijks onderdrukken.

Berucht

Woods is één van de meest succesrijke, maar ook smaakmakende golfspelers van de voorbije jaren met onder meer vier Masters op zijn palmares. Maar hij raakte ook berucht door een aantal echtelijke en buitenechtelijke relaties, onder anderen met skivedette Lyndsey Vonn. Door de hele heisa én enkele fysieke klachten besloot de Amerikaan zijn professionele activiteiten voor enige tijd ’on hold’ te zetten maar heeft intussen de competitie hervat. Woods verdiende gedurende zijn carrière meer dan 115 miljoen dollar aan prijzengeld alleen.