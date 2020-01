Sport Kort: Tafeltennissters jagen op Spelen

22.24 uur: De Nederlandse tafeltennissters nemen het op het olympisch kwalificatietoernooi voor landenteams in Portugal deze week op tegen Servië. Weten de speelsters van het Nederlandse team die wedstrijd te winnen dan treffen ze in de finaleronde de winnaar van het treffen tussen Singapore en Luxemburg.

„We loten met Servië de nummer 21 van de plaatsingslijst en bij winst moeten we tegen de nummer 3, Singapore, voor een olympisch ticket. Servië moet te doen zijn, Singapore is lastiger”, keek teammanager Marcel Kraa vooruit. Nederland is zelf als elfde geplaatst.

Aan het OKT in het Portugese Gondomar doen dertig teams mee. De acht winnaars van de finaleronde plaatsen zich voor de Spelen van Tokio 2020. De acht verliezers van de finaleronde strijden nog om één resterend ticket. Het Nederlandse team bestaat uit speler/coach Li Jiao en de speelsters Li Jie, Britt Eerland en Kim Vermaas.

Waterpolo: Oranje laatste in poule

14.15 uur: De Nederlandse waterpoloërs kunnen op het EK maximaal als vijftiende eindigen. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer verloor maandag in de strijd om de plekken 13 tot en met 16 van Frankrijk: 8-9 (3-3, 2-2, 1-2, 2-2). Oranje gaat woensdag met Malta uitmaken wie het toernooi als laatste afsluit.

De waterpoloërs hoopten vooraf op een plek in de top 8 van het EK. De mannen van Van der Meer begonnen het toernooi met een gewenste overwinning op Roemenië (9-8), maar ze verloren daarna van Rusland (9-15) en olympisch kampioen Servië (4-11). Omdat de Roemenen verrassend wonnen van Rusland, eindigden de waterpoloërs op basis van de onderlinge resultaten onderaan in de poule. Ze hadden gehoopt als nummer 2 of 3 van de poule naar de kruisfinales te gaan.

Waterpolo-bondscoach Harry van der Meer (m) Ⓒ EPA

Voetbal: Ivankovic volgt Erwin Koeman bij Oman

12.40 uur De nationale voetbalbond van Oman heeft Branko Ivankovic aangesteld als opvolger van de ontslagen bondscoach Erwin Koeman. De 58-jarige Nederlander werd vorige maand weggestuurd, omdat Oman als titelverdediger op het toernooi om de Golf Cup al in de groepsfase strandde. Koeman werkte amper een jaar bij Oman, waar hij Pim Verbeek opvolgde als bondscoach.

Domantas Sabonis nam de Indiana Pacers bij de hand. Ⓒ AFP

Basketbal: Vijfde zege op een rij voor Indiana Pacers

08.00 uur De basketballers van Indiana Pacers hebben voor de vijfde keer op een rij gewonnen. De Pacers wonnen dankzij een eindspurt met 115-107 bij Denver Nuggets. In het derde kwart hadden de Nuggets nog een voorsprong van elf punten.

In het laatste kwart liet Domantas Sabonis zich gelden. Hij maakte zes punten achterelkaar en kwam tot zijn eerste triple-double, oftewel meer dan tien punten, rebounds en assists. Doug McDermott was met 24 punten de topschutter aan de kant van de Pacers. Aan de zijde van de thuisploeg kwam de Serviër Nikola Jokic tot dertig punten en tien rebounds.

De Nuggets, die aantraden zonder Paul Millsap, Gary Harris en Jamal Murray, hadden bijna de hele wedstrijd de leiding. Na een driepunter van McDermott met nog 4.13 op de klok kantelde de wedstrijd.