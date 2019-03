Hiddink stap dichter bij Spelen

De 72-jarige oefenmeester speelde met zijn team 2-2 tegen Maleisië onder 23 jaar. Een late Chinese treffer zorgde ervoor dat Hiddink en co zich hebben geplaatst voor het Aziatisch kampioenschap, volgend jaar in Thailand. Dat is tevens het toernooi waarbij ploegen zich kunnen plaatsen voor de Spelen.

Eerder zette China -23 Laos (5-0, red) en Filipijnen (8-0, red) opzij, maar dat deed concurrent Maleisië ook. Het onderlinge duel moest uitmaken wie zich rechtstreeks zou plaatsen, al was een gelijkspel voor de equipe van Hiddink voldoende.

Het Aziatisch kampioenschap wordt in januari 2020 gehouden.