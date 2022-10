Gakpo maakt einde aan dramatische PSV-reeks in Heerenveen

In competitieverband was het zelfs de eerste zege van PSV in het Abe Lenstra Stadion sinds bijna elf jaar (18 december 2011), toen het 1-5 werd in Friesland door goals van Wijnaldum (tweemaal), Ola Toivonen (tweemaal en Matavz.

Met de zege rekende PSV af met de langst lopende negatieve serie in de Eredivisie. Sinds 2012, toen in de halve finale van de KNVB-beker in het Abe Lenstra Stadion met 3-1 werd gewonnen door de Eindhovenaren, had PSV niet meer het genoegen van een zege gesmaakt in Heerenveen (vijf gelijke spelen en vier nederlagen). Het toen onder leiding van interim-trainer Phillip Cocu staande PSV had Zakaria Labyad, Georginio Wijnaldum en Tim Matavz als doelpuntenmakers. Zij kregen na ruim tien jaar navolging van Cody Gakpo, die matchwinnaar werd.

Lastige eerste 45 minuten

Ook ditmaal hadden de Brabanders het, zeker in de eerste helft, lastig. De thuisploeg greep het initiatief en PSV zakte wat in om van daaruit op de counter te profiteren van de snelheid bij spits Yorbe Vertessen, Cody Gakpo, Ismael Saibari en Xavi Simons. PSV-trainer Ruud van Nistelrooy had hetzelfde elftal het veld ingestuurd, dat midweeks met 5-1 de uitwedstrijd in de Europa League tegen FC Zürich had gewonnen. In de ogen van Van Nistelrooy was dit niet het moment om te gaan rouleren. Behalve de wetenschap dat PSV het altijd lastig heeft bij Heerenveen, wilden de Eindhovenaren zich ook revancheren voor het faliekant mislukte vorige bezoek aan Friesland, de 3-0 nederlaag van vorige week tegen SC Cambuur.

Controle lastig voor PSV

Ditmaal kwam PSV heel wat minder gemakzuchtig en slordig voor de dag dan vorige week, maar het elftal van Van Nistelrooy heeft moeite om wedstrijden te controleren en te domineren en dat bleek ook bij het tweede bezoek aan Friesland in een week tijd. SC Heerenveen was aanvankelijk de gemakkelijker voetballende ploeg, alleen hebben de Friezen dan weer moeite met scoren. Waar PSV in de eerste acht speelronden 28 maal het doel had getroffen, liet de ploeg van Kees van Wonderen pas achtmaal het net bollen dit seizoen.

Bas Nijhuis is de arbiter in Heerenveen. Ⓒ Pro Shots

Het aanvankelijke overwicht leverde ook maar één gevaarlijke situatie op, toen Amin Sarr doorstootte richting het Eindhovense doel en André Ramalho de Zweed ternauwernood met een bloktackle wist te stuiten. Aan de overzijde was er heel wat meer doelgevaar met een schot op de lat van Ibrahim Sangaré, gevaarlijke schoten van diezelfde Sangaré, Joey Veerman en Xavi Simons en een grote kans voor Yorbe Vertessen. Oog in oog met Heerenveen-doelman Andries Noppert kreeg hij de bal niet voorbij de goed uitkomende, boomlange goalie.

Het was een van de laatste wapenfeiten van Vertessen, want korte tijd later liep de Belgische spits een hamstringblessure op en moest hij vervangen worden. Iets wat even daarvoor ook Saibari was overkomen. Van Nistelrooy kon de vervangers, Anwar El Ghazi en Erick Gutierrez, op hetzelfde moment het veld insturen.

Druiven zuur

Voor Vertessen waren de druiven uiterst zuur. De Belgische spits stond dit seizoen al maandenlang aan de kant door een blindedarmoperatie en had door zijn twee doelpunten en sterke spel tegen FC Zürich juist zijn kandidatuur gesteld voor een basisplaats. Van Nistelrooy kan ook nog altijd geen beroep doen op Luuk de Jong, zodat de zoektocht naar de ideale invulling van de spitspositie weer geopend is. Na het uitvallen van Vertessen was El Ghazi meestentijds de nummer negen, maar af en toe dook ook Gakpo op in de punt van de aanval.

Gakpo houdt een aantal verdedigers bezig. Ⓒ Pro Shots

In de loop van de wedstrijd kantelde het spelbeeld. PSV werd dominanter en verhoogde de druk op het Friese doel, maar de ploeg van Van Nistelrooy had moeite om kansen uit te spelen. Het was niet in het nadeel van de thuisploeg, dat scheidsrechter Bas Nijhuis op de van hem bekende manier veel kleine overtredingen onbestraft liet. De manier van fluiten van Nijhuis zorgde voor veel irritatie bij met name Simons en Gakpo, maar de tukker wapperde onverminderd vaak met zijn hand als teken dat er in zijn ogen niks aan de hand was. Simons heeft de neiging snel naar de grond te gaan en in een paar situaties was het te begrijpen dat Nijhuis liet doorspelen, maar het fysieke spel richting de frêle middenvelder sloeg op een gegeven moment door toedoen van de arbiter.

SC Heerenveen incasseerde tot het bezoek van PSV slechts zeven tegengoals en heeft met Noppert een betrouwbare doelman. Dat bewees de 2,03 lange Fries uit het naburige Joure door een vrije trap van El Ghazi knap uit de bovenhoek te werken en even later een vlammend schot van Gakpo via zijn vingertoppen over het doel te tikken.

’Noppert in Oranje’

Het ’Noppert in Oranje’ schalde weer door het Abe Lenstra-stadion. Maar in de 75e minuut was ook de muur van Heerenveen kansloos, toen Gakpo van buiten naar binnen kwam en de bal hard in de verre hoek schoot. Het was de dertiende seizoensgoal van Gakpo, die ook al tien assists verzorgde. Na de voorsprong speelde PSV de wedstrijd relatief eenvoudig uit. Er was nog een kansje voor Sydney van Hooijdonk, maar PSV hield voor de tweede keer dit seizoen de nul, zodat de Eindhovenaren na ruim tien jaar in Heerenveen weer eens met een zege de spelersbus konden instappen voor de lange terugreis.