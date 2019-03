Van Gerwen: ’Ik wist wel wat ik deed, hoor’

„De topvorm komt er weer aan”, vertelt Van Gerwen in Ahoy. Daar wil hij woensdagavond tegen Peter Wright en donderdagavond tegen Raymond van Barneveld schitteren in de prestigieuze dartscompetitie. Met een overwinning op Van Barneveld zou hij zijn landgenoot wellicht uit de competitie kunnen gooien. „Tegen Raymond is het altijd een wedstrijd op zich, maar bij hem komt er nu een andere druk bij kijken. Hij moet overleven. Ik moet gewoon zorgen dat ik mijn punten pak”, bekijkt de Brabander het nuchter.

„Het ging een paar weekjes iets minder, maar dat is niet erg. Mensen verwachten altijd zo veel van mij. Ik heb onnodig een paar punten laten liggen en het mezelf moeilijk gemaakt. Dan moet je weer aan de bak. Daar word je scherper van”, waarschuwt de viervoudig winnaar van de Premier League „Het doel is de top-vier en zodoende de play-offs halen. Daar ga ik natuurlijk altijd voor. En dat is ook nog makkelijk haalbaar”, vervolgt Van Gerwen.

Bekijk ook: Van Gerwen heeft iets recht te zetten

Het gaatje met koploper Cross is twee punten. Tijdens zijn eerdere zes deelnames aan de Premier League sloot Van Gerwen de reguliere competitie altijd als nummer één af en miste hij nog nooit de finale. Alleen Raymond van Barneveld (in 2014) en Gary Anderson (2016) hielden hem ooit af van de eindzege. Phil Taylor (in 2013 en 2016), Peter Wright (in 2017) en Michael Smith (2018) moesten in de eindstrijd buigen voor de drievoudig wereldkampioen.

In Leverkusen sloeg de 29-jarige Nederlander afgelopen weekeinde hard toe tijdens het European Darts Open. In de finale was hij Cross met 8-6 in legs de baas. In de halve finales tegen Mensur Suljovic verblufte Van Gerwen met een schitterende negendarter. Hij gooide 147 met triple 19, bullseye en dubbel 20 van het bord.

Het publiek was zondag in Leverkusen zichtbaar in de war. „Maar ik wist wel wat ik deed, hoor. Mooi, hè? En er zijn nog meer manieren om een negendarter te gooien”, zegt Van Gerwen grinnikend in een nu nog rustig Ahoy. Wellicht dat hij in Rotterdam voor het eerst een negendarter kan produceren. De tienduizend Nederlandse fans zouden een dergelijke huzarenstukje ten zeerste toejuichen. En Van Gerwen droomt zelf ook van een negendarter in Ahoy.

Bekijk ook: De Zwaan wil Van Gerwen achterna