Voetbalster Van de Sanden terug bij Oranje

Bondscoach Sarina Wiegman heeft het viertal opgenomen in haar keurkorps voor de komende oefenduels met Mexico en Chili. Ze ontbraken vorige maand nog op de Algarve Cup.

Wiegman kan geen beroep doen op de geblesseerde Sisca Folkertsma, Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova. Asleigh Weerden is niet opgeroepen. Folkertsma mist wegens een ernstige knieblessure komende zomer zelfs het WK in Frankrijk.

Oranje oefent op 5 april tegen Mexico in het Gelredome. Vier dagen later is Chili de tegenstander in het stadion van AZ.

Selectie Nederland: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Dominique Bloodworth (Arsenal), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (Ajax), Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Cheyenne van den Goorbergh (FC Twente), Jackie Groenen (1FFC. Frankfurt), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Inessa Kaagman (Everton), Danique Kerkdijk (Bristol City), Lize Kop (Ajax), Desiree van Lunteren (SC Freiburg), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Liza van der Most (Ajax), Aniek Nouwen (PSV), Jill Roord (Bayern München), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Sherida Spitse (Vålerenga) en Sari van Veenendaal (Arsenal).