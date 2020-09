Analyse: Uitsluiting Peter Sagan enige juiste straf

Peter Sagan (l) geeft tijdens de sprint een duw aan Wout van Aert (m). Ⓒ ANP/HH

Met de kopstoot die Peter Sagan aan Wout van Aert uitdeelde in de eindsprint van de elfde etappe bracht hij niet alleen de gezondheid van de Belg in gevaar, maar speelde hij ook met het welzijn van de rest van het peloton. Een schandalige actie waar hij slechts een gele kaart voor kreeg, terwijl er maar één straf op zijn plaats was. Uitsluiting van deze Tour de France.