Gewichtheffen blijft na dopingmaatregelen olympisch

Het besluit is een beloning voor de vergaande maatregelen die de mondiale gewichthefbond (IWF) in de afgelopen anderhalf jaar heeft genomen om doping uit de sport te bannen.

De sport die al vanaf de eerste edities deel uitmaakt van de Olympische Spelen, leed de laatste jaren zo onder de vele dopinggevallen, dat afvoeren van het programma dreigde. Om de krachtsport te redden, voerde de IWF onder meer een ander kwalificatiesysteem voor de komende Spelen in Tokio, waarbij landen met relatief veel dopingzondaars slechts twee gewichtheffers mogen uitzenden.

Vijf landen, in totaal goed voor meer dan 130 dopingzondaars sinds 2008, weten nu al dat ze met maximaal één man en één vrouw mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Dat zijn Rusland, Kazachstan, Azerbeidzjan, Armenië en Wit-Rusland.