’Ik zie niet dat Van Gerwen dingen doet, die ik niet kan’

Dimitri van den Bergh in opperste concentratie. Ⓒ Hollandse Hoogte

Rotterdam - Dimitri van den Bergh is één van de grote talenten op de dartstour. De 24-jarige Belg werd twee keer jeugdwereldkampioen, maar wacht nog op zijn echte grote doorbraak. Al haalde hij in 2018 wel al eens de kwartfinale van het WK. Nu staat Van den Bergh op de wereldranglijst als 29e genoteerd. Stapje voor stapje werkt hij aan zijn opmars, zo stelt hij in aanloop naar zijn eenmalige optreden tijdens de Premier League Darts.