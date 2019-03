De Graafschap legt Tutuarima en Burgzorg langer vast

De Graafschap moet, net als de andere profclubs in Nederland, voor 1 april duidelijkheid scheppen aan spelers met een aflopende verbintenis. De club heeft formeel de contracten van Robert Klaasen en Sven Nieuwpoort opgezegd. De Graafschap kan het tweetal aan het einde van het seizoen nog wel een nieuwe verbintenis aanbieden.

Manager voetbalzaken Peter Hofstede laat verder weten dat hij met Bart Straalman in gesprek is over een nieuw contract.