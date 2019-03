Argentinië wint schoppartij tegen Marokko

In een wedstrijd vol overtredingen en handtastelijkheden trokken de Argentijnen in de slotfase aan het langste eind. Invaller Ángel Correa maakte in de slotfase het enige doelpunt in Tanger, waar het ook nog eens erg hard waaide.

Van vriendschappelijk voetbal was nauwelijks sprake. Scheidsrechter Janny Sikazwe uit Zambia had veel meer dan zes gele kaarten kunnen trekken.

De spelers liggen weer eens met elkaar in de clinch. Ⓒ EPA

Noussair Mazraoui speelde de hele wedstrijd voor Marokko. De rechtsback van Ajax kreeg vrijdag nog rust tegen Malawi. Hakim Ziyech ontbrak opnieuw. De middenvelder liep afgelopen zondag een kuitblessure op tijdens het duel tussen Ajax en AZ. Oussama Idrissi (AZ) mocht in de 87e minuut nog invallen voor de thuisploeg.

Bij Argentinië ontbrak de licht geblesseerde Lionel Messi. Nicolás Tagliafico, linksback van Ajax, bleef de hele wedstrijd op de bank.