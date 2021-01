Video: Rigoberto Uran toont creatieve kant na ’domme blessure’

Over domme wielerblessures gesproken: Uran brak de kleine teen van zijn linkervoet nadat hij die stootte tegen de punt van zijn bed. „Nog een breuk erbij op mijn lijstje, maar niets kan mij stoppen”, liet de wielrenner weten via sociale media.

Al snel vond hij een oplossing om toch in vorm te blijven. Om zijn gezwollen teen in zijn fietsschoen te laten passen, sneed hij met een mes een stuk stof uit zijn schoeisel. Een filmpje van zijn actie plaatste hij online.

Uran eindigde in 2017 als tweede in de Tour de France. Afgelopen jaar moest hij het doen met een achtste plek in Frankrijk. Tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen pakte hij zilver.