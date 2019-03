Succes Hiddink na 100 dagen trainingskamp

Guus Hiddink is een stap dichter bij zijn gedroomde doel.

AMSTERDAM - Guus Hiddink is een stap dichter bij zijn gedroomde doel: de Olympische Spelen van Tokio in 2020 met het Chinese olympische team. In Maleisië wist het team van Hiddink zich te plaatsen voor het Aziatisch kampioenschap voor spelers onder 23 jaar in Thailand, waarop drie tickets voor de Spelen te verdienen zijn.