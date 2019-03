Scandinavisch spektakelstuk toch onbeslist

Zweden kwam terug van een achterstand van 0-2 (3-2), maar zag Noorwegen acht minuten in blessuretijd nog langszij komen door een treffer van Ola Kamara.

Aanvaller Bjørn Johnsen van AZ opende de score voor de Noren in buitenspelpositie. Joshua King verdubbelde de voorsprong. Viktor Claesson bracht de Zweden terug in de wedstrijd. Hij trof doel nadat zijn ploeggenoot Andreas Granqvist een strafschop had gemist.

Robin Quaison leek Zweden in de slotfase een punt te bezorgen (2-2). Hij trof in blessuretijd nog een keer doel. De wedstrijd leek gespeeld, totdat Kamara in de laatste seconde van het duel toesloeg.