Zeldzame inhaalrace Denemarken

Henrik Dalsgaard viert de derde Deense treffer met Pierre-Emile Hojbjerg. Ⓒ REUTERS

BASEL - Denemarken heeft zich in een zeldzame inhaalrace naar een gelijkspel geknokt tegen Zwitserland in de EK-kwalificatie. De ploeg maakte in de laatste zes minuten een achterstand van 3-0 ongedaan in Basel: 3-3.