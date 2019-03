Neres toont klasse in shirtje Brazilië

David Neres viert samen met Roberto Firmino de tweede treffer van de Brazilianen. Ⓒ REUTERS

PRAAG - David Neres heeft zich laten gelden tijdens zijn debuut voor Brazilië. De aanvaller kwam na ruim een uur als invaller in het veld tijdens een gewonnen oefenduel met Tsjechië in Praag (3-1). Hij leverde de assist op de 2-1 en leidde met een hakbal een aanval in die de derde Braziliaanse treffer opleverde.