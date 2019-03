Ajax meldt zich officieel voor Pierie

De Noorse aanvaller werd eerder door Ajax van Heerenveen gekocht en komt nu op huurbasis uit in het Abe Lenstra Stadion. Johnsen kwam tot zijn verhuur niet in de plannen voor van Erik ten Hag, die hem te weinig drive vindt hebben.

Ten Hag is – net als de Amsterdamse scouting – wel gecharmeerd van Pierie. Het talent was tijdens Ajax-Real Madrid al op uitnodiging van de Amsterdamse clubleiding aanwezig in de Johan Cruijff ArenA.

Het eventuele aantrekken van Pierie, die bij SC Heerenveen slechts een contract heeft tot de zomer van 2020 en door de Friezen dus eigenlijk wel moet worden verkocht, past in de visie van Marc Overmars. De directeur spelerbeleid van Ajax gaf onlangs nog aan ook zeker binnen Nederland te scouten.

Lees in de Extra-editie van De Telegraaf een verhaal over de Ajacieden die de beste kans maken op een droomtransfer: