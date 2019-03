Witte rook Zandvoort pas later

Nog geen witte rook uit Zandvoort... Ⓒ Foto AS Media

AMSTERDAM - Nog even geduld, a.u.b. Heel autosportminnend Nederland heeft de datum 31 maart omcirkeld in zijn agenda. Komt de Formule 1 naar Zandvoort, of niet? Inmiddels blijkt echter dat het mogelijk nog maanden duurt voordat er duidelijkheid komt over de terugkeer van de Dutch GP, zo bevestigt het management van de koningsklasse van de autosport.