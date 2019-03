Zege in MotoGP Qatar pas na twee weken definitief

Het protest van vier raceteams tegen zijn zege werd dinsdag afgewezen door het beroepsorgaan van de koningsklasse in de motorsport. Het betekende de bekrachtiging van de uitslag van de openingsrace op 10 maart in Doha.

De Italiaan Dovizioso won de race op zijn Ducati. De fabrieksteams van Honda, Aprilia, Suzuki en KTM dienden na afloop een protest in omdat de motor van Dovizioso voorzien zou zijn van een verboden aerodynamisch onderdeel. De beroepscommissie kwam na grondig onderzoek tot het oordeel dat er niets mankeerde aan de Ducati.

De MotoGP strijkt deze week neer in Argentinië voor de tweede race in het WK. Komende zondag is de grand prix op het circuit Termas de Rio Hondo.