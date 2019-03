Djokovic verrassend onderuit in Miami

Novak Djokovic redt het niet tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Ⓒ EPA

MIAMI - Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld in de vierde ronde van het tennistoernooi van Miami. De als eerste geplaatste Serviër ging in drie sets onderuit tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-1 5-7 3-6.