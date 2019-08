Ajax heeft weinig moeite met VVV in Venlo

Ajax-trainer Erik ten Hag had in Venlo basisplaatsen ingeruimd voor Sergiño Dest, Perr Schuurs en Quincy Promes. Laatstgenoemde, die eindelijk weer een keer mocht starten bij de Amsterdammers, zal een onbevredigend gevoel hebben overgehouden aan de wedstrijd in Venlo. De van Sevilla overgekomen Promes liep halverwege de eerste helft een blessure aan zijn voet op, en die belemmerde hem uiteindelijk om een ’normale’ wedstrijd te kunnen spelen.

Dest laat zich gelden

Nadat Promes een goede kans op de openingstreffer had gemist (hij schoot net voorlangs op aangeven van Hakim Ziyech) werd hij vijf minuten voor rust noodgedwongen gewisseld. Een andere verrassende basisklant, Dest, liet zich voor rust in aanvallend opzicht gelden, maar kon dat niet bekronen met een goal. Na een mooie pass van Lisandro Martinez stuitte hij op de uitgekomen Venlose keeper Thorsten Kirschbaum.

Op slag van rust schoot Ziyech op aangeven van Dusan Tadic de 0-1 binnen, en vijf minuten na de thee zette ook de Serviër zijn naam op het scorebord. En net als afgelopen week tegen PAOK Saloniki deed Tadic dat vanaf de strafschopstip. Nadat een schot van Nicolas Tagliafico door Roel Janssen met de hand was beroerd, mocht Tadic van elf meter aanleggen. Na een klein uur voetballen in Venlo moest na Promes ook Ziyech met een blessure naar de kant, en van beide spelers is het afwachten of en hoe lang ze dinsdagavond kunnen spelen tegen APOEL Nicosia.

Huntelaar en Neres trefzeker

Ziyechs vervanger Klaas-Jan Huntelaar had niet lang nodig om na zijn entree zijn naam op het scorebord te zetten. Een mooie Ajax-aanval via Schuurs, Tadic en Tagliafico werd door Huntelaar uiteindelijk bekroond. David Neres, die Promes in de eerste helft was komen vervangen, zette een kwartier voor tijd de eindstand op het scorebord. Op aangeven van Donny van de Beek kapte Neres zich vrij en klopte hij Kirschbaum in de lange hoek. In de voorlaatste minuut redde VVV de eer via Evert Linthorst, die Razvan Marin uitkapte en André Onana verschalkte met een lage schuiver.

Door de ruime zege neemt Ajax (voor even) weer de koppositie in de Eredivisie in. Het is Vitesse (dat vrijdagavond al op zeven punten kwam) op doelsaldo weer gepasseerd.

