’Mathieu keek niet één keer achterom’

Mathieu Van Der Poel is superieur in het veld. Ⓒ AFP

GENT - Jarenlang was hij een roepende in de woestijn. Iemand uit vervlogen tijden die was blijven stilstaan in zijn eigen carrière. Roger de Vlaeminck, groots coureur in de jaren zeventig, maar de laatste jaren vooral bekend als een azijnpisser over de huidige generatie. Het evangelie dat deze Vlaamse grootheid predikt is dat je het veldrijden met het wegwielrennen moet combineren. Dankzij Mathieu van der Poel en Wout van Aert lijkt De Vlaeminck eindelijk zijn gelijk te halen.