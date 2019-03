Stengs tekent bij in Alkmaar

De club uit Alkmaar meldt dat de 20-jarige aanvaller een mondeling akkoord heeft bereikt. Stengs is een product van de jeugdopleiding van AZ. In 2017 maakte hij op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de Eredivisie.

Aan het einde van het seizoen 2017/2018 beleefde Stengs zijn doorbraak bij AZ, maar die goede periode kon hij in de voetbaljaargang geen vervolg geven door een gescheurde kruisband. Inmiddels is Stengs weer helemaal fit en heeft hij ook zijn debuut gemaakt in Jong Oranje. Tegen de Verenigde Staten werd het 0-0.