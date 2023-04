Mourinho mysterieus over meedoen AS Roma-ster Dybala tegen Feyenoord

De Argentijnse aanvaller viel in de heenwedstrijd, door Feyenoord in De Kuip met 1-0 gewonnen, al vroeg uit met een spierblessure. Zonder Dybala versloeg AS Roma zondag Udinese met 3-0.

„Ik ben eerder positief dan negatief”, zei Mourinho over een mogelijke terugkeer van de aanvaller donderdag tegen Feyenoord. „Maar het blijft een misschien.” Net als tegen Feyenoord miste Roma opnieuw een strafschop. Ditmaal was het niet Lorenzo Pellegrini, maar Bryan Cristante, die faalde vanaf 11 meter. Pellegrini was wel verantwoordelijk voor de 2-0 kort na rust.

De wereld van vandaag

Mourinho zei vooraf met zijn aanvoerder erover te hebben gesproken. „Ik vond dat hij die extra druk niet nodig had. Ik heb hem gezegd: als er een penalty bij 2-0 komt is die van jou. Als er een beslissende penalty komt is die niet van jou. Hij speelde geweldig vandaag. Dat er na Feyenoord wat nare opmerkingen op sociale media zijn geplaatst over hem, is gewoon de wereld van vandaag.”

Met de zege nestelde Roma zich iets steviger op de derde plaats in de Serie A. „Er was een goede reactie van het team, ook al zag je de vermoeidheid. Het resultaat laat de wedstrijd misschien makkelijk lijken, maar ik voelde pas bij 3-0 een beetje rust. Nu vergeten we de competitie voor een paar dagen en richten ons op onze Europese wedstrijd. Ik geloof erin dat we verder kunnen komen.”